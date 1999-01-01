SAGU

SageUnion – это инновационная платформа на основе ИИ, предназначенная для сбора, уточнения и распространения высококачественной информации благодаря силе взаимодействия человека и ИИ. На ранних этапах платформа будет использовать мини-приложение Telegram для привлечения пользователей к предоставлению ценных данных путем ответов на еженедельные вопросы. Эти данные будут обрабатываться и оцениваться системой ИИ, которая будет определять качество и достоверность представленной информации.

Название криптовалютыSAGU

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSageUnion – это инновационная платформа на основе ИИ, предназначенная для сбора, уточнения и распространения высококачественной информации благодаря силе взаимодействия человека и ИИ. На ранних этапах платформа будет использовать мини-приложение Telegram для привлечения пользователей к предоставлению ценных данных путем ответов на еженедельные вопросы. Эти данные будут обрабатываться и оцениваться системой ИИ, которая будет определять качество и достоверность представленной информации.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.