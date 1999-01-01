SAGU

SageUnion – это инновационная платформа на основе ИИ, предназначенная для сбора, уточнения и распространения высококачественной информации благодаря силе взаимодействия человека и ИИ. На ранних этапах платформа будет использовать мини-приложение Telegram для привлечения пользователей к предоставлению ценных данных путем ответов на еженедельные вопросы. Эти данные будут обрабатываться и оцениваться системой ИИ, которая будет определять качество и достоверность представленной информации.

Название криптовалютыSAGU

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSageUnion – это инновационная платформа на основе ИИ, предназначенная для сбора, уточнения и распространения высококачественной информации благодаря силе взаимодействия человека и ИИ. На ранних этапах платформа будет использовать мини-приложение Telegram для привлечения пользователей к предоставлению ценных данных путем ответов на еженедельные вопросы. Эти данные будут обрабатываться и оцениваться системой ИИ, которая будет определять качество и достоверность представленной информации.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
SAGU/USDT
Sage Union
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (SAGU)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SAGU/USDT
Sage Union
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (SAGU)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...