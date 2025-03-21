RX

Стремясь создать самую надежную и выгодную платформу и сообщество Real-World Asset Finance (RWAfi), RealtyX объединяет права собственности с возможностями DeFi. Опираясь на стратегическое партнерство с ведущими игроками RWA, такими как Plume Network, Defactor, и будучи отобранной для участия в престижной программе инкубации Гонконгского киберпорта, RealtyX продолжает лидировать в создании ощутимой ценности для экономики Web3.

Название криптовалютыRX

МестоNo.3923

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.025969186407798956,2025-03-21

Наименьшая цена0.007213186906933556,2025-05-21

Публичный блокчейнETH

ВведениеСтремясь создать самую надежную и выгодную платформу и сообщество Real-World Asset Finance (RWAfi), RealtyX объединяет права собственности с возможностями DeFi. Опираясь на стратегическое партнерство с ведущими игроками RWA, такими как Plume Network, Defactor, и будучи отобранной для участия в престижной программе инкубации Гонконгского киберпорта, RealtyX продолжает лидировать в создании ощутимой ценности для экономики Web3.

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