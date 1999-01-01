RWA

Allo создает первую в мире биржу для токенизированных акций с круглосуточной торговлей, низкими комиссиями и мгновенными расчетами, чтобы демократизировать инвестирование. Построенная на технологии блокчейн, Allo токенизировала 2,2 млрд $ в RWA, совершила стейкинг на 50 млн $ в BTC и запустила кредитную программу на 100 млн $.

Название криптовалютыRWA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение10.000.000.000

Общее предложение10.000.000.000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеAllo создает первую в мире биржу для токенизированных акций с круглосуточной торговлей, низкими комиссиями и мгновенными расчетами, чтобы демократизировать инвестирование. Построенная на технологии блокчейн, Allo токенизировала 2,2 млрд $ в RWA, совершила стейкинг на 50 млн $ в BTC и запустила кредитную программу на 100 млн $.

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