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RIKEZA
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RIK
RIKEZA - это децентрализованный одноранговый (P2P) блокчейн-протокол с открытым исходным кодом, который обеспечивает мгновенную обработку транзакций с почти нулевой стоимостью для любого человека в мире.
Обзор
Название криптовалюты
RIK
Время выпуска
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Официальный веб-сайт
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