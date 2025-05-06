RICHIE

Токен RICHIE является долей в платформе Richie и машине Richie для вознаграждений. Это токен в сети Solana с налогом 1% при покупке и продаже.

Название криптовалютыRICHIE

МестоNo.1795

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1,96%

Оборотное предложение29.999.998

Макс. предложение29.999.998

Общее предложение29.999.998

Коэффициент обращения1%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.11027823234803452,2025-05-08

Наименьшая цена0.001831212401764147,2025-05-06

Публичный блокчейнSOL

ВведениеТокен RICHIE является долей в платформе Richie и машине Richie для вознаграждений. Это токен в сети Solana с налогом 1% при покупке и продаже.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.