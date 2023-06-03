Рынки
Купить крипто
Спотовая
В тренде
Фьючерсы
Фьючерсы M-Day
ETF
Популярные запросы
Горячие события
Торговля
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент Windows
Просмотреть больше
RefundToken
RFT/USDT
0.000000003007
--
$
0.00
Макс 24ч
0.000000003629
Мин 24ч
0.000000002852
Объем 24ч (RFT)
27,150.72B
Сумма за 24ч (USDT)
109.30K
Макс 24ч
0.000000003629
Мин 24ч
0.000000002852
Объем 24ч (RFT)
27,150.72B
Сумма за 24ч (USDT)
109.30K
График
Информация о токене
Loading..
Базовая
TradingView
Глубина
RFT
$RFT was launched by Hayato, a top whale in BSC; he loves meme coins and became rich by investing in meme coins. 0% Tax, renounced ownership, totally safe.
Обзор
Название криптовалюты
RFT
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
100000000000000
Книга ордеров
0.000000000001
0.000000000001
0.00000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
Цена(USDT)
(RFT)
(USDT)
0.000000003007
≈
$
0.00
Сделки на рынке
Количество()
Цена()
Количество
()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренде
Купить RFT
Продать RFT
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно
--
USDT
Цена
USDT
Кол-во
RFT
Всего
USDT
Купить RFT
Доступно
--
RFT
Цена
USDT
Кол-во
RFT
Всего
USDT
Продать RFT
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Скрыть другие пары
Торговая пара
Время
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Сумма
Исполнено
Всего
Стоп
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
MEXC English
MEXC Bengali
MEXC港臺
MEXC Indonesian
MEXC Español
MEXC EN
MEXC Malaysian
MEXC Japan
MEXC Arabic - عربي
MEXC Russian
MEXC Português
MEXC Korean
MEXC Filipino
MEXC Türkiye
MEXC India
MEXC Vietnam
MEXC Deutsch
MEXC Persia
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов