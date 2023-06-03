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RefundToken

RFT/USDT
0.000000003007--
$0.00
Макс 24ч
0.000000003629
Мин 24ч
0.000000002852
Объем 24ч (RFT)
27,150.72B
Сумма за 24ч (USDT)
109.30K
Макс 24ч
0.000000003629
Мин 24ч
0.000000002852
Объем 24ч (RFT)
27,150.72B
Сумма за 24ч (USDT)
109.30K
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
RFT
$RFT was launched by Hayato, a top whale in BSC; he loves meme coins and became rich by investing in meme coins. 0% Tax, renounced ownership, totally safe.
Обзор
Название криптовалюты
RFT
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
100000000000000
Книга ордеров
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Цена(USDT)

(RFT)

(USDT)

0.000000003007$0.00
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