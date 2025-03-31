RFC

$RFC – это токен, выпущенный Twitter-аккаунтом @IfindRetards, который ранее общался с Элоном Маском.

Название криптовалютыRFC

МестоNo.977

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.014469748781156222,2025-04-01

Наименьшая цена0.008586130510645057,2025-03-31

Публичный блокчейнSOL

Введение$RFC – это токен, выпущенный Twitter-аккаунтом @IfindRetards, который ранее общался с Элоном Маском.

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