RETARD

Токен с сатирическим или шутливым подтекстом.

Название криптовалютыRETARD

МестоNo.1685

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.05%

Оборотное предложение999,966,968.9

Макс. предложение999,966,968.9

Общее предложение999,966,968.9

Коэффициент обращения1%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.01206500581289446,2025-05-23

Наименьшая цена0.001461918645730267,2025-06-05

Публичный блокчейнSOL

ВведениеТокен с сатирическим или шутливым подтекстом.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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RETARD/USDT
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
RETARD/USDT
retardcoin
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (RETARD)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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