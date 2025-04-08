PUMPBTC
PumpBTC – это протокол ликвидного стейкинга на Babylon, который позволяет держателям BTC участвовать в стейкинге на Babylon, сохраняя ликвидность для получения дополнительных вознаграждений. Наша новая платформа, BTC-fi Yield Vault, призвана обеспечить безопасность уровня CeFi наряду с масштабируемой доходностью DeFi, выраженной в BTC.
Название криптовалютыPUMPBTC
МестоNo.1011
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.55%
Оборотное предложение285,000,000
Макс. предложение1,000,000,000
Общее предложение1,000,000,000
Коэффициент обращения0.285%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.23385128396045374,2025-04-23
Наименьшая цена0.026659353975538883,2025-04-08
Публичный блокчейнETH
ВведениеPumpBTC – это протокол ликвидного стейкинга на Babylon, который позволяет держателям BTC участвовать в стейкинге на Babylon, сохраняя ликвидность для получения дополнительных вознаграждений. Наша новая платформа, BTC-fi Yield Vault, призвана обеспечить безопасность уровня CeFi наряду с масштабируемой доходностью DeFi, выраженной в BTC.
Сектор
Соцсети
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