PNUT

PNUT – это мемкоин.

Название криптовалютыPNUT

МестоNo.159

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)17,83%

Оборотное предложение999 852 649,259131

Макс. предложение0

Общее предложение999 852 649,259131

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум2.4688299377242013,2024-11-14

Наименьшая цена0.03396493346027776,2024-11-05

Публичный блокчейнSOL

ВведениеPNUT – это мемкоин.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
PNUT/USDC
Peanut the Squirrel
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (PNUT)
--
Сумма 24ч (USDC)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
PNUT/USDC
Peanut the Squirrel
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (PNUT)
--
Сумма 24ч (USDC)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...