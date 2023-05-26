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PMR/USDT
0.0006660--
$0.00
Макс 24ч
0.0009418
Мин 24ч
0.0005252
Объем 24ч (PMR)
173.08M
Сумма за 24ч (USDT)
145.05K
Макс 24ч
0.0009418
Мин 24ч
0.0005252
Объем 24ч (PMR)
173.08M
Сумма за 24ч (USDT)
145.05K
График
Информация о токене
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PMR
PMR — это служебный токен Pomerium, который пользователи могут зарабатывать в играх и использовать для различных услуг на Pomerium.
Обзор
Название криптовалюты
PMR
Время выпуска
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Макс. предложение
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(USDT)

0.0006660$0.00
Сделки на рынке
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5X-X Фьючерсы
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