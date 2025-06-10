PLAT

Platinum – это новаторский криптовалютный проект, который использует внутреннюю ценность и редкость платины, драгоценного металла, для создания стабильного, инновационного цифрового актива, преодолевая разрыв между традиционными товарами и децентрализованным будущим финансов.

Название криптовалютыPLAT

МестоNo.5120

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение100,000,000,000,000,000

Общее предложение100,000,000,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.00000000000563199,2025-06-12

Наименьшая цена0.000000000000220496,2025-06-10

Публичный блокчейнSOL

ВведениеPlatinum – это новаторский криптовалютный проект, который использует внутреннюю ценность и редкость платины, драгоценного металла, для создания стабильного, инновационного цифрового актива, преодолевая разрыв между традиционными товарами и децентрализованным будущим финансов.

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