PI
Pi Network – это социальная криптовалюта, платформа для разработчиков и экосистема, созданная для повсеместной доступности и использования в реальном мире. Она позволяет пользователям майнить и совершать сделки с Pi с помощью удобного для мобильных устройств интерфейса, а также поддерживает приложения, созданные на основе экосистемы блокчейн. В Pi уже более 60 миллионов активных пользователей, из которых более 19 миллионов прошли проверку личности (с помощью собственного решения KYC) и более 10 миллионов перешли в основную сеть.
Название криптовалютыPI
МестоNo.29
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка0.0012%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.72%
Оборотное предложение7,469,216,729.852117
Макс. предложение100,000,000,000
Общее предложение100,000,000,000
Коэффициент обращения0.0746%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум2.9816444104522235,2025-02-26
Наименьшая цена0.40123967836094104,2025-04-05
Публичный блокчейнPINETWORK
ВведениеPi Network – это социальная криптовалюта, платформа для разработчиков и экосистема, созданная для повсеместной доступности и использования в реальном мире. Она позволяет пользователям майнить и совершать сделки с Pi с помощью удобного для мобильных устройств интерфейса, а также поддерживает приложения, созданные на основе экосистемы блокчейн. В Pi уже более 60 миллионов активных пользователей, из которых более 19 миллионов прошли проверку личности (с помощью собственного решения KYC) и более 10 миллионов перешли в основную сеть.
Сектор
Соцсети
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