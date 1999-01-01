PITCOIN

$PITCOIN – это внутренняя система вознаграждений, используемая на сайте покупок. За каждый потраченный 1$ пользователи зарабатывают 5 Pitcoin. 100 Pitcoin можно обменять на скидку в 1$. Подлинность не была официально подтверждена.

Название криптовалютыPITCOIN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$PITCOIN – это внутренняя система вознаграждений, используемая на сайте покупок. За каждый потраченный 1$ пользователи зарабатывают 5 Pitcoin. 100 Pitcoin можно обменять на скидку в 1$. Подлинность не была официально подтверждена.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.