PHY

PhyChain – первая в мире инновационная платформа, основанная на технологии децентрализованной физической инфраструктуры DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) и распределенных вычислительных мощностей. Мы стремимся раскрыть потенциал миллиардов незадействованных устройств, создать справедливую и устойчивую децентрализованную сеть вычислительных мощностей и обеспечить надежную поддержку будущей цифровой экономики.

Название криптовалютыPHY

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение2,000,000,000

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеPhyChain – первая в мире инновационная платформа, основанная на технологии децентрализованной физической инфраструктуры DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) и распределенных вычислительных мощностей. Мы стремимся раскрыть потенциал миллиардов незадействованных устройств, создать справедливую и устойчивую децентрализованную сеть вычислительных мощностей и обеспечить надежную поддержку будущей цифровой экономики.

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