PEPE
Pepe надоело смотреть, как все играют в "горячую картошку" с бесконечными производными монетами Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu. Inu уже отжили свой век. Пришло время самому узнаваемому мему в мире вступить в права короля мемов.
Пепе здесь, чтобы сделать мемекоины снова великими. Запущенная без предварительной продажи, без комиссии, сожженная LP и отказавшаяся от контракта, $PEPE - это монета для людей, навсегда. Подпитываемая чистой меметической силой, $PEPE покажет вам путь. Мы верим в Лорда Кека.
Название криптовалютыPEPE
МестоNo.28
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка0.0013%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%
Оборотное предложение420,689,899,653,543.56
Макс. предложение420,690,000,000,000
Общее предложение420,689,899,653,543.56
Коэффициент обращения0.9999%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.000028247247045764,2024-12-09
Наименьшая цена0.000000000010627701,2023-04-14
Публичный блокчейнETH
ВведениеPepe надоело смотреть, как все играют в "горячую картошку" с бесконечными производными монетами Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu. Inu уже отжили свой век. Пришло время самому узнаваемому мему в мире вступить в права короля мемов.
Пепе здесь, чтобы сделать мемекоины снова великими. Запущенная без предварительной продажи, без комиссии, сожженная LP и отказавшаяся от контракта, $PEPE - это монета для людей, навсегда. Подпитываемая чистой меметической силой, $PEPE покажет вам путь. Мы верим в Лорда Кека.
Сектор
Соцсети
etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.