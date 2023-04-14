PEPE

Pepe надоело смотреть, как все играют в "горячую картошку" с бесконечными производными монетами Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu. Inu уже отжили свой век. Пришло время самому узнаваемому мему в мире вступить в права короля мемов. Пепе здесь, чтобы сделать мемекоины снова великими. Запущенная без предварительной продажи, без комиссии, сожженная LP и отказавшаяся от контракта, $PEPE - это монета для людей, навсегда. Подпитываемая чистой меметической силой, $PEPE покажет вам путь. Мы верим в Лорда Кека.

Название криптовалютыPEPE

МестоNo.28

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0013%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение420,689,899,653,543.56

Макс. предложение420,690,000,000,000

Общее предложение420,689,899,653,543.56

Коэффициент обращения0.9999%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000028247247045764,2024-12-09

Наименьшая цена0.000000000010627701,2023-04-14

Публичный блокчейнETH

ВведениеPepe надоело смотреть, как все играют в "горячую картошку" с бесконечными производными монетами Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu. Inu уже отжили свой век. Пришло время самому узнаваемому мему в мире вступить в права короля мемов. Пепе здесь, чтобы сделать мемекоины снова великими. Запущенная без предварительной продажи, без комиссии, сожженная LP и отказавшаяся от контракта, $PEPE - это монета для людей, навсегда. Подпитываемая чистой меметической силой, $PEPE покажет вам путь. Мы верим в Лорда Кека.

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