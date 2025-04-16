PAWS

PAWS – это IP-криптобренд с 80 миллионами пользователей, создавший самую большую воронку онбординга в истории web3 и самое большое сообщество «бриллиантовых лап» (рук).

Название криптовалютыPAWS

МестоNo.3247

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение100,000,000,000

Общее предложение100,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000363123480094083,2025-04-16

Наименьшая цена0.000070220430045845,2025-05-19

Публичный блокчейнSOL

ВведениеPAWS – это IP-криптобренд с 80 миллионами пользователей, создавший самую большую воронку онбординга в истории web3 и самое большое сообщество «бриллиантовых лап» (рук).

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