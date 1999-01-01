OXOA

OXOA — первая гиперчейн игровая платформа на zkSync, направленная на улучшение игрового опыта с помощью передовых блокчейн технологий. OXOA выходит за рамки обычного блокчейна, поскольку участники сообщества могут участвовать в операциях нодов, зарабатывая награды, и голосовать за будущие предложения по управлению. OXOA функционирует независимо, но соединена сетью гипермостов, что обеспечивает самую быструю и надежную совместимость без комиссии за транзакции.

Название криптовалютыOXOA

Макс. предложение2,000,000,000

Время выпуска--

Оборотное предложение--

Цена выпуска--

Поиск
Избранные
OXOA/USDT
OXOA Network
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (OXOA)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...