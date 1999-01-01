OXOA

OXOA — первая гиперчейн игровая платформа на zkSync, направленная на улучшение игрового опыта с помощью передовых блокчейн технологий. OXOA выходит за рамки обычного блокчейна, поскольку участники сообщества могут участвовать в операциях нодов, зарабатывая награды, и голосовать за будущие предложения по управлению. OXOA функционирует независимо, но соединена сетью гипермостов, что обеспечивает самую быструю и надежную совместимость без комиссии за транзакции.

Название криптовалютыOXOA

Макс. предложение2,000,000,000

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