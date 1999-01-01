ORBA

$ORBA – нативный токен для экосистемы Orbital Assets (ORBA) – платформы, революционизирующей токенизацию активов реального мира (RWA). Держатели $ORBA могут участвовать в управлении, получать доступ к премиальным услугам токенизации и извлекать выгоду из роста децентрализованной экономики управления активами. Поскольку на ORBA оцифровываются такие активы реального мира, как недвижимость, товары и интеллектуальная собственность, $ORBA играет центральную роль в облегчении транзакций, вознаграждении участников и обеспечении безопасности сети.

Название криптовалютыORBA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

Введение$ORBA – нативный токен для экосистемы Orbital Assets (ORBA) – платформы, революционизирующей токенизацию активов реального мира (RWA). Держатели $ORBA могут участвовать в управлении, получать доступ к премиальным услугам токенизации и извлекать выгоду из роста децентрализованной экономики управления активами. Поскольку на ORBA оцифровываются такие активы реального мира, как недвижимость, товары и интеллектуальная собственность, $ORBA играет центральную роль в облегчении транзакций, вознаграждении участников и обеспечении безопасности сети.

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