OPAIUM

Opaium – это музыкальный лейбл, работающий как DAO (децентрализованная автономная организация), использующая управление для принятия коллективных решений о подписании артистов, определении условий, управлении распределением, стримингом, правах и многом другом. Токены в кошельке разработчика будут направлены в казну DAO.

Название криптовалютыOPAIUM

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеOpaium – это музыкальный лейбл, работающий как DAO (децентрализованная автономная организация), использующая управление для принятия коллективных решений о подписании артистов, определении условий, управлении распределением, стримингом, правах и многом другом. Токены в кошельке разработчика будут направлены в казну DAO.

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