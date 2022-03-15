ONSTON является децентрализованной мультиметавселенной. Он стремится стать шлюзом, в который все метавселенные могут свободно входить и выходить. ONSTON - это ссылка, которая интегрирует или расширяет всех членов сообщества метавселенной. Команда ONSTON построит мультиметавселенную для интеграции различных метавселенных. Чтобы объединить другие различные метавселенные, ONSTON построит игровую, экономическую, культурную и коммуникационную платформу на метавселенной ONSTON, используя наши VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность), производственные ноу-хау, технологию распознавания лиц и игровую технологию VR, чтобы предоставить пользователям более продвинутый опыт. Кроме того, используя инструмент создания ONSTON, пользователи могут принести свой NFT из других метавселенных и наслаждаться нашей метавселенной.