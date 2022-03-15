mexc
РынкиКупить криптоТорговляmexcФьючерсыЗаработокmexcETF
Mobile
Отсканируйте код и скачайте приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Приложение для WindowsПодробнее
PусскийUSD
ONSTON
ONSTON/USDT
0.015640.00%
$0.00
Макс 24ч
0.01905
Мин 24ч
0.01375
Объем 24ч (ONSTON)
9.06M
Сумма за 24ч (USDT)
132.51K
Макс 24ч
0.01905
Мин 24ч
0.01375
Объем 24ч (ONSTON)
9.06M
Сумма за 24ч (USDT)
132.51K
График
Информация о токене
Базовая
TradingView
Глубина
Loading..
ONSTON
ONSTON является децентрализованной мультиметавселенной. Он стремится стать шлюзом, в который все метавселенные могут свободно входить и выходить. ONSTON - это ссылка, которая интегрирует или расширяет всех членов сообщества метавселенной. Команда ONSTON построит мультиметавселенную для интеграции различных метавселенных. Чтобы объединить другие различные метавселенные, ONSTON построит игровую, экономическую, культурную и коммуникационную платформу на метавселенной ONSTON, используя наши VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность), производственные ноу-хау, технологию распознавания лиц и игровую технологию VR, чтобы предоставить пользователям более продвинутый опыт. Кроме того, используя инструмент создания ONSTON, пользователи могут принести свой NFT из других метавселенных и наслаждаться нашей метавселенной.
Обзор
Название криптовалюты
ONSTON
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
1,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(ONSTON)

(USDT)

0.01564$0.00
Сделки на рынке
Количество(ONSTON)
Цена(USDT)
Количество(ONSTON)
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Сеточная торговля
Перевод
Купить за
USD
Купить ONSTON
Продать ONSTON
Лимит
Маркет
Доступно -- USDT
Депозит
ЦенаUSDT
Кол-воONSTON
ВсегоUSDT
Доступно -- ONSTON
Депозит
ЦенаUSDT
Кол-воONSTON
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Время
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Сумма
Исполнено
Всего
Стоп
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Служба поддержки онлайн
Служба поддержки онлайн

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
Быстрая торговля криптовалютами с MEXC
О нас
О бирже MEXC
Конфиденциальность
Предупреждение о рисках
Обучение
Объявления
Поддержка приложения
MEXC Blog
Продукты
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Услуги
Скачать приложения
Комиссии
VIP-услуги
Реферальная программа
Партнерская программа
MEXC Pioneer
Заявка на листинг
Стать P2P-мерчантом
Служба поддержки
Институциональные услуги
Документы API
Верификация каналов
Для правоохранительных органов
Справочный центр
Деловое сотрудничество
Институционалы
Сотрудничество со СМИ
Отправить запрос
Жалобы и предложения
Предложения по продуктам
Как купить
Информация о криптовалюте
Цена криптовалюты
Сообщество

© 2022 MEXC.COM