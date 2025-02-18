OBT

Orbiter Finance – это протокол взаимодействия на базе ZK-tech, который повышает безопасность взаимодействия с блокчейном, обеспечивает бесшовную совместимость и уменьшает фрагментацию ликвидности благодаря инновационным решениям, таким как универсальный кроссчейн протокол и Omni Account Abstraction, направленным на переопределение опыта Web3 в эпоху омничейн.

Название криптовалютыOBT

МестоNo.618

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.20%

Оборотное предложение3,100,000,000

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения0.31%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.03263069868224823,2025-03-14

Наименьшая цена0.007565967486990499,2025-02-18

Публичный блокчейнARB

ВведениеOrbiter Finance – это протокол взаимодействия на базе ZK-tech, который повышает безопасность взаимодействия с блокчейном, обеспечивает бесшовную совместимость и уменьшает фрагментацию ликвидности благодаря инновационным решениям, таким как универсальный кроссчейн протокол и Omni Account Abstraction, направленным на переопределение опыта Web3 в эпоху омничейн.

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