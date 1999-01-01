NYLA

@AgentNyla – токен ИИ-агента, развернутый в сети Bonk. Пользователи могут взаимодействовать с ним через X для выполнения ончейн-транзакций, создания криптокошельков, выпуска токенов (с суффиксом «NY») и управления архивами твитов. Это универсальный инструмент, объединяющий социальные функции, искусственный интеллект и блокчейн.

Название криптовалютыNYLA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение@AgentNyla – токен ИИ-агента, развернутый в сети Bonk. Пользователи могут взаимодействовать с ним через X для выполнения ончейн-транзакций, создания криптокошельков, выпуска токенов (с суффиксом «NY») и управления архивами твитов. Это универсальный инструмент, объединяющий социальные функции, искусственный интеллект и блокчейн.

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