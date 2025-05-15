NXPC

MapleStory Universe – это инновационная экосистема виртуальных миров, призванная расширить и усовершенствовать культовый IP MapleStory за счет интеграции блокчейна. Являясь центром для творчества, сотрудничества и вовлечения сообщества, MapleStory Universe представляет собой захватывающее и развивающееся пространство, где игроки становятся активными участниками формирования цифрового ландшафта. Построенная на богатом наследии MapleStory, эта экосистема использует передовые технологии и достижения блокчейна, чтобы переосмыслить интерактивный игровой опыт.

Название криптовалютыNXPC

МестоNo.146

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)644.00%

Оборотное предложение173,294,248

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.1732%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум3.8393480388979015,2025-05-15

Наименьшая цена1.4346972456799731,2025-05-15

Публичный блокчейнAVAX_CCHAIN

ВведениеMapleStory Universe – это инновационная экосистема виртуальных миров, призванная расширить и усовершенствовать культовый IP MapleStory за счет интеграции блокчейна. Являясь центром для творчества, сотрудничества и вовлечения сообщества, MapleStory Universe представляет собой захватывающее и развивающееся пространство, где игроки становятся активными участниками формирования цифрового ландшафта. Построенная на богатом наследии MapleStory, эта экосистема использует передовые технологии и достижения блокчейна, чтобы переосмыслить интерактивный игровой опыт.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
NXPC/USDC
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (NXPC)
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Сумма 24ч (USDC)
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График
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