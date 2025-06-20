NURA
Nura Labs – это инновационная студия Web3, занимающаяся созданием интеллектуальной, безопасной и масштабируемой инфраструктуры для децентрализованной экономики. Являясь разработчиком Nura Wallet, команда объединяет блокчейн-инжиниринг, ИИ-автоматизацию и продуманный пользовательский опыт для создания инструментов, способствующих практическому применению и массовому внедрению технологий Web3.
Название криптовалютыNURA
МестоNo.1291
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.06%
Оборотное предложение5,273,800,000
Макс. предложение10,000,000,000
Общее предложение10,000,000,000
Коэффициент обращения0.5273%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.002280932236681356,2025-06-20
Наименьшая цена0.000792593965744128,2025-06-22
Публичный блокчейнETH
ВведениеNura Labs – это инновационная студия Web3, занимающаяся созданием интеллектуальной, безопасной и масштабируемой инфраструктуры для децентрализованной экономики. Являясь разработчиком Nura Wallet, команда объединяет блокчейн-инжиниринг, ИИ-автоматизацию и продуманный пользовательский опыт для создания инструментов, способствующих практическому применению и массовому внедрению технологий Web3.
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