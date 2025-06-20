NURA

Nura Labs – это инновационная студия Web3, занимающаяся созданием интеллектуальной, безопасной и масштабируемой инфраструктуры для децентрализованной экономики. Являясь разработчиком Nura Wallet, команда объединяет блокчейн-инжиниринг, ИИ-автоматизацию и продуманный пользовательский опыт для создания инструментов, способствующих практическому применению и массовому внедрению технологий Web3.

Название криптовалютыNURA

МестоNo.1291

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.06%

Оборотное предложение5,273,800,000

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения0.5273%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.002280932236681356,2025-06-20

Наименьшая цена0.000792593965744128,2025-06-22

Публичный блокчейнETH

ВведениеNura Labs – это инновационная студия Web3, занимающаяся созданием интеллектуальной, безопасной и масштабируемой инфраструктуры для децентрализованной экономики. Являясь разработчиком Nura Wallet, команда объединяет блокчейн-инжиниринг, ИИ-автоматизацию и продуманный пользовательский опыт для создания инструментов, способствующих практическому применению и массовому внедрению технологий Web3.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
NURA/USDT
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