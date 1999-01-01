NOI

Биржа NOI создает первую в мире криптовалютную биржу и биржу RWA (Real World Assets) с многоязычным физическим колл-центром, который будет заниматься как обслуживанием, так и продажами. Это огромная ценность для людей старше 50, которые ожидают такой поддержки, которую в настоящее время не предлагает ни одна другая биржа.

Название криптовалютыNOI

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение2,500,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнOP

ВведениеБиржа NOI создает первую в мире криптовалютную биржу и биржу RWA (Real World Assets) с многоязычным физическим колл-центром, который будет заниматься как обслуживанием, так и продажами. Это огромная ценность для людей старше 50, которые ожидают такой поддержки, которую в настоящее время не предлагает ни одна другая биржа.

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