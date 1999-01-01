NFTAI

NFTAi – это инновационная Web3-платформа, объединяющая технологию искусственного интеллекта с NFT для переопределения цифрового владения, творчества и полезности активов. Наша миссия – сделать создание, обнаружение и торговлю NFT более интеллектуальными, доступными и выгодными для пользователей с любым уровнем опыта.

Название криптовалютыNFTAI

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеNFTAi – это инновационная Web3-платформа, объединяющая технологию искусственного интеллекта с NFT для переопределения цифрового владения, творчества и полезности активов. Наша миссия – сделать создание, обнаружение и торговлю NFT более интеллектуальными, доступными и выгодными для пользователей с любым уровнем опыта.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.