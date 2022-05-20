DeadFellaz — это коллекция из 10 000 NFT (ERC-721) на основе Ethereum, запущенная в августе 2021 года. Соучредителями являются Бетти, содиректор креативного продюсерского агентства, и Psych, ведущий художник коллекции. Мэдди Кеньон — ведущий 3D-художник проекта. Индекс NDEADFELLAZ относится к корзине активов, состоящей из 33 NFT DEADFELLAZ. MEXC разделяет 33 NFT DEADFELLAZ на 33 000 000 токенов индекса NDEADFELLAZ (1 000 000 NDEADFELLAZ на NFT). Индекс NDEADFELLAZ предоставляет пользователям возможность торговать высококачественными NFT «голубых фишек» по низкой цене. Если пользователь владеет достаточно большим процентом индекса, он может обменять свои активы в индексе на один из 33 NFT DEADFELLAZ. MEXC будет время от времени расширять коллекцию в соответствии с рыночным спросом, и общая позиция MEXC не будет превышать 10%. Подробности коллекции смотрите по ссылке: https://opensea.io/0xAfcb83F085cE5D7b93773DfAf96e3535b9F011c3