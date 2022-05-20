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Deadfellaz
NDF/USDT
0.00084600.00%
$0.00
Минимальная цена OpenSea
--
Макс 24ч
0.0008534
Мин 24ч
0.0008429
Объем 24ч (NDF)
58.68M
Сумма за 24ч (USDT)
49.71K
Минимальная цена OpenSea
--
Макс 24ч
0.0008534
Мин 24ч
0.0008429
Объем 24ч (NDF)
58.68M
Сумма за 24ч (USDT)
49.71K
График
Информация о токене
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NDF
DeadFellaz — это коллекция из 10 000 NFT (ERC-721) на основе Ethereum, запущенная в августе 2021 года. Соучредителями являются Бетти, содиректор креативного продюсерского агентства, и Psych, ведущий художник коллекции. Мэдди Кеньон — ведущий 3D-художник проекта. Индекс NDEADFELLAZ относится к корзине активов, состоящей из 33 NFT DEADFELLAZ. MEXC разделяет 33 NFT DEADFELLAZ на 33 000 000 токенов индекса NDEADFELLAZ (1 000 000 NDEADFELLAZ на NFT). Индекс NDEADFELLAZ предоставляет пользователям возможность торговать высококачественными NFT «голубых фишек» по низкой цене. Если пользователь владеет достаточно большим процентом индекса, он может обменять свои активы в индексе на один из 33 NFT DEADFELLAZ. MEXC будет время от времени расширять коллекцию в соответствии с рыночным спросом, и общая позиция MEXC не будет превышать 10%. Подробности коллекции смотрите по ссылке: https://opensea.io/0xAfcb83F085cE5D7b93773DfAf96e3535b9F011c3
Обзор
Название криптовалюты
NDF
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
33,000,000
Книга ордеров
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
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0.01

Цена(USDT)

(NDF)

(USDT)

0.0008460$0.00
--
Сделки на рынке
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