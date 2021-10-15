NAKA

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Название криптовалютыNAKA

МестоNo.607

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)8.09%

Оборотное предложение105,763,651.99999112

Макс. предложение180,000,000

Общее предложение180,000,000

Коэффициент обращения0.5875%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум7.00098225266129,2021-10-15

Наименьшая цена0,2021-10-15

Публичный блокчейнMATIC

ВведениеNakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
NAKA/USDC
Nakamoto Games
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (NAKA)
--
Сумма 24ч (USDC)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
NAKA/USDC
Nakamoto Games
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (NAKA)
--
Сумма 24ч (USDC)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...