Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Название криптовалютыNAKA

МестоNo.607

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)8.09%

Оборотное предложение105,763,651.99999112

Макс. предложение180,000,000

Общее предложение180,000,000

Коэффициент обращения0.5875%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум7.00098225266129,2021-10-15

Наименьшая цена0,2021-10-15

Публичный блокчейнMATIC

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.