NAIIVE

Мемкоин называется «naiive» и связан с проектом NFT под названием «naiive cats». Проект был запущен на OpenSea и включает в себя 10 000 виртуальных кошек.

Название криптовалютыNAIIVE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

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Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеМемкоин называется «naiive» и связан с проектом NFT под названием «naiive cats». Проект был запущен на OpenSea и включает в себя 10 000 виртуальных кошек.

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