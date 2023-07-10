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NAC

NAC/USDT
2.755--
$0.00
Макс 24ч
3.950
Мин 24ч
1.000
Объем 24ч (NAC)
77.37K
Сумма 24ч (USDT)
247.96K
Макс 24ч
3.950
Мин 24ч
1.000
Объем 24ч (NAC)
77.37K
Сумма 24ч (USDT)
247.96K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
NAC
Создан для децентрализованной разработки приложений Поддержка нескольких механизмов консенсуса, распределенного хранилища, динамического ценообразования, антиквантовых вычислений, кроссчейн-вычислений и других инновационных технологий.
Обзор
Название криптовалюты
NAC
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
75,000,000
Книга ордеров
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Цена(USDT)

(NAC)

(USDT)

2.755$0.00
Сделки на рынке
Количество()
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Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
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Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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