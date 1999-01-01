MVG

$MVG (100 Men vs 1 Gorilla) – мемкоин, вдохновленный вирусной дискуссией в TikTok о том, кто победит в битве между 100 мужчинами и одной гориллой, где исходом станет смерть одной из сторон.

Название криптовалютыMVG

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$MVG (100 Men vs 1 Gorilla) – мемкоин, вдохновленный вирусной дискуссией в TikTok о том, кто победит в битве между 100 мужчинами и одной гориллой, где исходом станет смерть одной из сторон.

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