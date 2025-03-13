MUBARAK

Поздравление, означающее «праздник» или «благословение» на Ближнем Востоке.

Название криптовалютыMUBARAK

МестоNo.537

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)5,62%

Оборотное предложение1 000 000 000

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения1%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.21580305639563213,2025-03-18

Наименьшая цена0.000272545030343676,2025-03-13

Публичный блокчейнBSC

ВведениеПоздравление, означающее «праздник» или «благословение» на Ближнем Востоке.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
MUBARAK/USDC
MUBARAK
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (MUBARAK)
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Сумма 24ч (USDC)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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