Monsterra — это бесплатная игра с несколькими цепочками, в которой можно заработать деньги, запущенная в сетях BNB, Avalanche и Terra, вдохновленная домашним миром игры Axie Infinity и геймплеем Clash of Clan или Boom Beach от Supercell. Игра ступает в вымышленный мир и вращается вокруг сельского хозяйства, строительства собственности и сражений с другими землями с волшебными существами по имени Монген. Революционный дизайн Monsterra представляет собой сочетание бесплатных моделей и моделей с бесплатным заработком, что позволяет миллионам энтузиастов игр получать удовольствие и получать высокую прибыль без предварительных вложений.