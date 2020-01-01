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Monsterra

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Monsterra — это бесплатная игра с несколькими цепочками, в которой можно заработать деньги, запущенная в сетях BNB, Avalanche и Terra, вдохновленная домашним миром игры Axie Infinity и геймплеем Clash of Clan или Boom Beach от Supercell. Игра ступает в вымышленный мир и вращается вокруг сельского хозяйства, строительства собственности и сражений с другими землями с волшебными существами по имени Монген. Революционный дизайн Monsterra представляет собой сочетание бесплатных моделей и моделей с бесплатным заработком, что позволяет миллионам энтузиастов игр получать удовольствие и получать высокую прибыль без предварительных вложений.
Обзор
Название криптовалюты
MSTR
Время выпуска
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