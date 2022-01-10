Экосистема MiraQle обеспечивает прозрачную и справедливую систему для участия и вовлечения фанатов в различные виды деятельности фанатов. К числу мероприятий, проводимых на платформе, относятся: голосование за выпуск альбома, выбор концепций музыкальных видеоклипов, участие в активизации деятельности сообщества, покупка товаров (физических и цифровых), планирование рекламы и маркетинга, ставки через спонсорство на проект и аукционы NFT. Более того, токен MiraQle (MQL) стремится стать стандартной валютой, используемой в индустрии развлечений и в экосистеме MiraQle.