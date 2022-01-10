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MiraQle
MQL/USDT
0.00159-0.62%
$0.00
Макс 24ч
0.00160
Мин 24ч
0.00159
Объем 24ч (MQL)
7.04M
Сумма за 24ч (USDT)
11.38K
Обратный отсчет
00:00:00:00
Макс 24ч
0.00160
Мин 24ч
0.00159
Объем 24ч (MQL)
7.04M
Сумма за 24ч (USDT)
11.38K
Обратный отсчет
00:00:00:00

Напоминание о делистинге

Выбранная вами пара MQL_USDT теперь скрыта на MEXC. Если какие-либо проблемы, связанные с проектом, не будут эффективно устранены в течение определенного времени, MEXC исключит торговую пару из списка. Пожалуйста, делайте ваши инвестиции осторожно.

График
Информация о токене
Базовая
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Глубина
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MQL
Экосистема MiraQle обеспечивает прозрачную и справедливую систему для участия и вовлечения фанатов в различные виды деятельности фанатов. К числу мероприятий, проводимых на платформе, относятся: голосование за выпуск альбома, выбор концепций музыкальных видеоклипов, участие в активизации деятельности сообщества, покупка товаров (физических и цифровых), планирование рекламы и маркетинга, ставки через спонсорство на проект и аукционы NFT. Более того, токен MiraQle (MQL) стремится стать стандартной валютой, используемой в индустрии развлечений и в экосистеме MiraQle.
Обзор
Название криптовалюты
MQL
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
2,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(MQL)

(USDT)

0.00159$0.00
Сделки на рынке
Количество(MQL)
Цена(USDT)
Количество(MQL)
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