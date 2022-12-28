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MoonDAO
MOONEY/USDT
0.005190+159.50%
$0.00
Макс 24ч
0.005651
Мин 24ч
0.004984
Объем 24ч (MOONEY)
24.54M
Сумма за 24ч (USDT)
129.23K
Макс 24ч
0.005651
Мин 24ч
0.004984
Объем 24ч (MOONEY)
24.54M
Сумма за 24ч (USDT)
129.23K
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MOONEY
Миссия MoonDAO — децентрализовать доступ к космосу. MoonDAO представляет собой децентрализованный, международный, инклюзивный и прозрачный подход к исследованию космоса. В рамках миссии MoonDAO мы отправим членов MoonDAO в космос и за его пределы, а также будем финансировать космические исследования и дальнейшие исследования человечеством неизведанного! Наш токен управления, $MOONEY, используется для децентрализованного принятия решений сообществом, как это предусмотрено нашей Конституцией. Существует фиксированная поставка $MOONEY.
Обзор
Название криптовалюты
MOONEY
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
2,600,000,000
Книга ордеров
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
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Цена(USDT)

(MOONEY)

(USDT)

0.005190$0.00
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