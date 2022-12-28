Миссия MoonDAO — децентрализовать доступ к космосу. MoonDAO представляет собой децентрализованный, международный, инклюзивный и прозрачный подход к исследованию космоса. В рамках миссии MoonDAO мы отправим членов MoonDAO в космос и за его пределы, а также будем финансировать космические исследования и дальнейшие исследования человечеством неизведанного! Наш токен управления, $MOONEY, используется для децентрализованного принятия решений сообществом, как это предусмотрено нашей Конституцией. Существует фиксированная поставка $MOONEY.