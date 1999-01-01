MOOLAH

Moolah, талисман строителей, майнеров и фермеров BNB Chain, – первый токен, запущенный на Flap с ликвидностью LisUSD на основе аудита кредитования ListaDAO, что делает BNBFi более доступным и веселым.

Название криптовалютыMOOLAH

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеMoolah, талисман строителей, майнеров и фермеров BNB Chain, – первый токен, запущенный на Flap с ликвидностью LisUSD на основе аудита кредитования ListaDAO, что делает BNBFi более доступным и веселым.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.