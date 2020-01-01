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MN Bridge

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MNB
MN Bridge — это революционная крипто-игровая экосистема, построенная на платформе моста, которая соединяет игры web2 с растущим пространством блокчейна. Используя собственную разработанную игру «играй, чтобы заработать», торговую площадку NFT и уникальный игровой токен вне сети (MNP), MN Bridge предлагает разработчикам игр, геймерам и инвесторам удобный и эффективный игровой опыт. Кроме того, MN Bridge включает в себя передовую технологию искусственного интеллекта (ИИ) для расширения функциональности платформы и предоставления пользователям персонализированного опыта.
Обзор
Название криптовалюты
MNB
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