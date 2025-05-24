MIXIE

MixieAI – игровая платформа, объединяющая искусственный интеллект и технологии Web3 с целью упростить процесс разработки игр и снизить порог входа для создателей.

Название криптовалютыMIXIE

МестоNo.3289

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение999 999 570

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.012021312122782275,2025-05-27

Наименьшая цена0.002071988232212445,2025-05-24

Публичный блокчейнSOL

ВведениеMixieAI – игровая платформа, объединяющая искусственный интеллект и технологии Web3 с целью упростить процесс разработки игр и снизить порог входа для создателей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
MIXIE/USDT
Mixie
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (MIXIE)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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