MIXIE

MixieAI – игровая платформа, объединяющая искусственный интеллект и технологии Web3 с целью упростить процесс разработки игр и снизить порог входа для создателей.

Название криптовалютыMIXIE

МестоNo.3289

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение999 999 570

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.012021312122782275,2025-05-27

Наименьшая цена0.002071988232212445,2025-05-24

Публичный блокчейнSOL

ВведениеMixieAI – игровая платформа, объединяющая искусственный интеллект и технологии Web3 с целью упростить процесс разработки игр и снизить порог входа для создателей.

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