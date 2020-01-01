"MOBIST предлагает множество преимуществ, которые позволяют вам делать больше благодаря совместному использованию. Совместное использование в оптимальной среде позволит минимизировать бремя обслуживания и повысить качество жизни с помощью платформы Mobist. MOBIST поможет создать разнообразную экосистему платформ для совместного использования. Мы предоставим платформы для совместного использования хобби, премиальные услуги горячих сделок, тематические парки только для участников, индивидуальное бронирование отелей, специальные рекламные услуги, системы совместного использования оборудования для хобби, а также максимизируем удовлетворение потребителей, предоставляя безопасные услуги блокчейн компаниям-партнерам, присоединившимся к экосистеме MOBIST."