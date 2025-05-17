MIRAI

Mirai – это пример децентрализованного создания персонажей, который исследует, как виртуальные люди на основе ИИ могут развиваться через культуру мемов, социальные платформы и интеллектуальную собственность, управляемую сообществом. Это новый предел для виртуальной идентичности, где цифровые существа являются не только создателями контента, но и автономными субъектами с долгосрочной ценностью и потенциалом в экосистемах Web3.

Название криптовалютыMIRAI

МестоNo.3192

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение999,999,907.52

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.02890818312812793,2025-05-17

Наименьшая цена0.017457722661183835,2025-05-19

Публичный блокчейнSOL

ВведениеMirai – это пример децентрализованного создания персонажей, который исследует, как виртуальные люди на основе ИИ могут развиваться через культуру мемов, социальные платформы и интеллектуальную собственность, управляемую сообществом. Это новый предел для виртуальной идентичности, где цифровые существа являются не только создателями контента, но и автономными субъектами с долгосрочной ценностью и потенциалом в экосистемах Web3.

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