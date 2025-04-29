MILK

MilkyWay – первый и крупнейший поставщик модульного ликвидного стейкинга. Начните первый стейкинг. Добейтесь бесконечного эффекта.

Название криптовалютыMILK

МестоNo.890

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)4,31%

Оборотное предложение238 900 000

Макс. предложение1 200 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0.199%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.29167604905899525,2025-04-29

Наименьшая цена0.07707673383413215,2025-05-23

Публичный блокчейнMILKYWAY

ВведениеMilkyWay – первый и крупнейший поставщик модульного ликвидного стейкинга. Начните первый стейкинг. Добейтесь бесконечного эффекта.

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