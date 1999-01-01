MEMHASH
#Memhash сочетает в себе простоту игр и техническую сложность блокчейна. Основанная на концепции симулированного майнинга, она использует тот же механизм Hashcash, что и Bitcoin, чтобы предоставлять вознаграждения, когда пользователи запускают мини-приложение на своих устройствах.
Игра предлагает простой и удобный интерфейс с одной кнопкой, позволяя игрокам сразу начать зарабатывать видимые вознаграждения.
Название криптовалютыMEMHASH
Макс. предложение1,250,000,000
Время выпуска--
Оборотное предложение0
Цена выпуска--