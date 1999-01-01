MEMHASH

#Memhash сочетает в себе простоту игр и техническую сложность блокчейна. Основанная на концепции симулированного майнинга, она использует тот же механизм Hashcash, что и Bitcoin, чтобы предоставлять вознаграждения, когда пользователи запускают мини-приложение на своих устройствах. Игра предлагает простой и удобный интерфейс с одной кнопкой, позволяя игрокам сразу начать зарабатывать видимые вознаграждения.

Название криптовалютыMEMHASH

Макс. предложение1,250,000,000

Время выпуска--

Оборотное предложение0

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