MELANIA

Melania Meme – это цифровые предметы коллекционирования, предназначенные для выражения поддержки и участия в ценностях, воплощенных в символе MELANIA и связанных с ним произведениях искусства, и не предназначены для того, чтобы самостоятельно быть, или являться объектом, инвестиционной возможности, инвестиционного контракта или ценной бумаги любого типа. https://melaniameme.com/ не является политическим и не имеет отношения ни к какой политической кампании, ни к какому политическому офису или правительственному агентству.

Название криптовалютыMELANIA

МестоNo.239

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)6.46%

Оборотное предложение549,998,362.437051

Макс. предложение0

Общее предложение999,998,264.437054

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум13.732949556597482,2025-01-20

Наименьшая цена0.30371034500187793,2025-05-06

Публичный блокчейнSOL

ВведениеMelania Meme – это цифровые предметы коллекционирования, предназначенные для выражения поддержки и участия в ценностях, воплощенных в символе MELANIA и связанных с ним произведениях искусства, и не предназначены для того, чтобы самостоятельно быть, или являться объектом, инвестиционной возможности, инвестиционного контракта или ценной бумаги любого типа. https://melaniameme.com/ не является политическим и не имеет отношения ни к какой политической кампании, ни к какому политическому офису или правительственному агентству.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.