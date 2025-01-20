MELANIA
Melania Meme – это цифровые предметы коллекционирования, предназначенные для выражения поддержки и участия в ценностях, воплощенных в символе MELANIA и связанных с ним произведениях искусства, и не предназначены для того, чтобы самостоятельно быть, или являться объектом, инвестиционной возможности, инвестиционного контракта или ценной бумаги любого типа. https://melaniameme.com/ не является политическим и не имеет отношения ни к какой политической кампании, ни к какому политическому офису или правительственному агентству.
Название криптовалютыMELANIA
МестоNo.239
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка0.0001%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)6.46%
Оборотное предложение549,998,362.437051
Макс. предложение0
Общее предложение999,998,264.437054
Коэффициент обращения%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум13.732949556597482,2025-01-20
Наименьшая цена0.30371034500187793,2025-05-06
Публичный блокчейнSOL
ВведениеMelania Meme – это цифровые предметы коллекционирования, предназначенные для выражения поддержки и участия в ценностях, воплощенных в символе MELANIA и связанных с ним произведениях искусства, и не предназначены для того, чтобы самостоятельно быть, или являться объектом, инвестиционной возможности, инвестиционного контракта или ценной бумаги любого типа. https://melaniameme.com/ не является политическим и не имеет отношения ни к какой политической кампании, ни к какому политическому офису или правительственному агентству.
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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.