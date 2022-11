MEAN

"MeanFi - это самодостаточное, не требующее разрешения и доверия банковское приложение web3 на базе протокола Mean Protocol, которое облегчает повседневные банковские и розничные инвестиционные банковские процессы для людей и предприятий по всему миру. MeanFi - это как готовое web3-приложение, так и эталонная реализация смарт-контрактов протокола Mean, которую разработчики могут использовать в качестве отправной точки для создания приложений, использующих протокол Mean."