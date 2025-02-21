MANTIS

Mantis стремится упростить кроссчейн транзакции, предоставляя бесшовную среду, которая устраняет сложности навигации между различными DEX-платформами и мостами. Через единый интерфейс пользователи могут без усилий получать доступ к активам на разных сетях, начиная с Solana и Ethereum. Благодаря мощной сети поисковиков/решателей, Mantis обеспечивает оптимальные цены и выполнение каждой транзакции. Помимо того, что это приносит пользу конечным пользователям, Mantis предлагает разработчикам мощный инструмент для интеграции кроссчейн инфраструктуры в их приложения.

Название криптовалютыMANTIS

МестоNo.9246

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение100,000,000

Общее предложение100,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.058329547016077815,2025-02-21

Наименьшая цена0.005073399964631568,2025-06-19

Публичный блокчейнSOL

ВведениеMantis стремится упростить кроссчейн транзакции, предоставляя бесшовную среду, которая устраняет сложности навигации между различными DEX-платформами и мостами. Через единый интерфейс пользователи могут без усилий получать доступ к активам на разных сетях, начиная с Solana и Ethereum. Благодаря мощной сети поисковиков/решателей, Mantis обеспечивает оптимальные цены и выполнение каждой транзакции. Помимо того, что это приносит пользу конечным пользователям, Mantis предлагает разработчикам мощный инструмент для интеграции кроссчейн инфраструктуры в их приложения.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
MANTIS/USDT
Mantis Network
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (MANTIS)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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