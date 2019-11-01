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MANA3X Лонг
MANA3L/USDT
0.1000.00%
$0.00
Расч. цена ребалансировки
0.0521
Ставка комиссии
0.001%
Чистая стоимость
--
Макс 24ч
0.108
Мин 24ч
0.100
Объем 24ч (MANA3L)
888.26K
Расч. цена ребалансировки
0.0521
Ставка комиссии
0.001%
Чистая стоимость
--
Макс 24ч
0.108
Мин 24ч
0.100
Объем 24ч (MANA3L)
888.26K

MANA3L — это токен с кредитным плечом для MANA3х Лонг. Продукт может испытывать высокую волатильность и снижение стоимости чистых активов.

Прежде чем торговать, прочтите Часто задаваемые вопросы по ETF с кредитным плечом.

Мы готовы помочь вам 24/7 по вопросам ETF: Сообщество ETF MEXC

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MANA3L
MANA 3х лонг (MANA3L) — это товарный продукт, который отслеживает трехкратную дневную прибыль MANA. Пользователи должны обращать внимание на разрыв между фактической чистой стоимостью продукта и последней ценой при размещении заказа. Обычно мы перебалансируем инвестиционные портфели ETF с кредитным плечом каждые 24 часа. Когда происходит резкое колебание и колебание базового актива превышает заданный порог по сравнению с предыдущей точкой ребалансировки (изначально мы устанавливаем порог для 3-кратного кредитного плеча на короткое и длинное значение 15%. В дальнейшем, если доступны другие кредитные плеча, порог могут быть скорректированы.), мы проведем временную ребалансировку, чтобы контролировать риск инвестиционного портфеля. Активы ETF с кредитным плечом, чистая стоимость каждой акции которых ниже 0,1 USDT, будут объединены. После объединения общий актив пользователя никак не пострадает. Если поставить ордер в обратном направлении, есть риск, что в экстремальных условиях цена приблизится к нулю. Этот продукт является производным с высоким риском. Пожалуйста, следите за риском в инвестициях.
Обзор
Название криптовалюты
MANA3L
Время выпуска
2019-11-01 00:00:00
Связанные ссылки
Цена выпуска
1 USDT
Макс. предложение
-
Книга ордеров
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Цена(USDT)

(MANA3L)

(USDT)

0.100$0.00
--
Сделки на рынке
Количество(MANA3L)
Цена(USDT)
Количество(MANA3L)
Время
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