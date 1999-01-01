LANDSOL

$LAND – это токен, посвященный теме «владения землей» и подчеркивающий, что «владение землей – это высшая ценность». Он подчеркивает нехватку и ценность земли в долгосрочной перспективе, а повествование, возможно, вдохновленное $HOUSE, продвигает идею держать землю, а не продавать ее.

Название криптовалютыLANDSOL

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$LAND – это токен, посвященный теме «владения землей» и подчеркивающий, что «владение землей – это высшая ценность». Он подчеркивает нехватку и ценность земли в долгосрочной перспективе, а повествование, возможно, вдохновленное $HOUSE, продвигает идею держать землю, а не продавать ее.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.