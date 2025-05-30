LABUBUBSC

Куклы из Pop Mart на BSC.

Название криптовалютыLABUBUBSC

МестоNo.3603

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение0

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.004559355441016258,2025-05-30

Наименьшая цена0.000380108153619222,2025-06-03

Публичный блокчейнBSC

ВведениеКуклы из Pop Mart на BSC.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
LABUBUBSC/USDT
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Объем 24ч (LABUBUBSC)
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Сумма 24ч (USDT)
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Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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