KRY

Krayon Network – это платформа для инвестиций в искусство, использующая технологии блокчейна и искусственного интеллекта. Krayon позволяет художникам, инвесторам, галереям и администраторам по всему миру демонстрировать и обменивать свои произведения искусства, а также оценивать свои коллекции, что в конечном итоге приведет к созданию эффективной и простой в использовании системы определения стоимости произведений искусства. Применяя блокчейн, Krayon Network создает децентрализованную среду. Все предметы изобразительного искусства в Krayon Network методично заносятся в блокчейн. Анонимность, прозрачность и ликвидность гарантированы, а оценка, аутентификация и информационная асимметрия могут быть решены.

Название криптовалютыKRY

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение500,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнARB

ВведениеKrayon Network – это платформа для инвестиций в искусство, использующая технологии блокчейна и искусственного интеллекта. Krayon позволяет художникам, инвесторам, галереям и администраторам по всему миру демонстрировать и обменивать свои произведения искусства, а также оценивать свои коллекции, что в конечном итоге приведет к созданию эффективной и простой в использовании системы определения стоимости произведений искусства. Применяя блокчейн, Krayon Network создает децентрализованную среду. Все предметы изобразительного искусства в Krayon Network методично заносятся в блокчейн. Анонимность, прозрачность и ликвидность гарантированы, а оценка, аутентификация и информационная асимметрия могут быть решены.

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